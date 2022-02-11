Петербургский «Зенит» обыграл датский «Брондбю» в рамках товарищеского подготовительного турнира Atlantic Cup на сборах в Португалии.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Петербурга.

В первом тайме команды обошлись без забитый мячей, а во втором счет открыл «Брондбю»: на 55-й минуте Марко Дивкович забил с передачи Андреаса Брюуса.

«Зениту» удалось отыграться лишь в концовке встречи. На 77-й минуте гол забил новичок «сине-бело-голубых» из Казахстана Нуралы Алип (с передачи Андрея Мостового), а спустя ещё три минуты победный мяч забил Артём Дзюба, ему ассистировал Юри Алберто.

Уже 17 февраля петербургскому «Зениту» предстоит играть с испанским «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.