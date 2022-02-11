В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны семь комплектов медалей в семи видах спорта. Россия взяла одно серебро, а также добилась успехов в немедальных стартах. NVsport предлагает полные итоги Олимпиады 11 февраля.

Лыжные гонки

Российский лыжник Александр Большунов завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере. Он стал вторым в 15-километровой «разделке». Победу одержал Ийво Нисканен из Финляндии, бронзу взял лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клэбо.

Большунов установил рекорд среди отечественных лыжников на Олимпийских играх. Ранее шесть медалей не удавалось выиграть никому. На нынешней Олимпиаде он выиграл скиатлон, а четыре года назад завоевал три серебра и бронзу.

Алексей Червоткин в гонке стал пятым, Илья Семиков – девятым, Иван Якимушкин – 13-м.

Хоккей

Мужская сборная России выиграла у Дании (2:0) и досрочно вышла в 1/4 финала. В другой игре группы B Чехия в серии буллитов одолела Швейцарию – 2:1.

В группе C Швеция победила Словакию 4:1, а Финляндия вырвала победу у Латвии – 2:1.

Определились два полуфиналиста в женском турнире. Победительницы Олимпиады-2018 США обыграли Чехию 4:1, а Канада разорвала Швецию — 11:0.

Кёрлинг

В кёрлинге мужская сборная России проиграла Швейцарии (3:6), а затем разгромила Данию (10:2).

Другие встречи завершились следующим образом: Великобритания – США 7:9, Швеция – Италия 9:3, Дания – Китай 4:5, Великобритания — Норвегия 8:3, Канада – Швейцария 3:5.

У женщин россиянки также проиграли Швейцарии – 7:8.

В других матчах женского турнира США обыграли Китай 8:4, Япония – Канаду 8:5, а Южная Корея – Великобританию 9:7.

Биатлон

Марте Ольсбу Ройселанн из Норвегии выиграла спринт в состязаниях биатлонисток. Второй стала шведка Эльвира Эберг, тройку замкнула Доротея Вирер из Италии. Кристина Резцова заняла шестое место, Ульяна Нигматуллина – 13-е, Ирина Казакевич – 20-е, Светлана Миронова – 47-е. Все они попали в гонку преследования.

Скелетон

Россиянин Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала в соревнованиях скелетонистов. Перед четвёртой попыткой он шёл на третьем месте, но уступил китайцу Яню Вэньану. Золото и серебро разделили немцы Кристофер Гротир и Аксель Юнгк.

Евгений Рукосуев показал шестой результат.

Горные лыжи

Состоялись заезды в супергиганте у женщин. Тройку призёров составили Лара Гут-Бехрами (Швейцария), Мирьям Пухнер (Австрия) и Мишель Гисен (Швейцария). Единственная россиянка Юлия Плешкова стала 18-й из 44 участниц.

Сноуборд

В соревнованиях по хаф-пайпу у сноубордистов первенствовал Аюму Хирано из Японии. В тройку вошли австралиец Скотти Джеймс и швейцарец Ян Шеррер.

Коньки

Швед Нильс ван дер Пул завоевал золото на 10-километровой дистанции с мировым рекордом – 12:35.95. В тройку вошли Патрик Руст из Нидерландов и итальянец Давиде Джиотто. Россиянин Александр Румянцев занял пятое место.

Шорт-трек

Голландка Сюзанна Схултинг выиграла четвертьфинальный забег на 1000 м с мировым рекордом, а затем одержала победу и в финале. Чой Мин Чжон из Южной Кореи стала второй, Хана Десмет из Бельгии – третьей. Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова выбыли на стадии 1/4 финала.

В предварительных забегах на 500 м у мужчин оба россиянина – Павел Ситников и Константин Ивлиев – вышли в четвертьфинал.

В мужской эстафете на 5000 м сборная России пробилась в финал и поспорит за медали с Канадой, Италией и Южная Корея.

Прыжки с трамплина

В квалификационных прыжках с большого трамплина все четыре россиянина прошли первый раунд отбора. Данил Садреев показал пятый результат, Евгений Климов – 13-й, Роман Трофимов – 16-й, Михаил Назаров – 21-й.