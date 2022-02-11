Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла сборную Латвии в матче группового турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Игра прошла на стадионе «Национальный» в Пекине и завершилась со счетом 3:1 в пользу финских хоккеистов.

В составе сборной Латвии единственную шайбу забросил Родриго Аболс. В составе финской команды по разу отличились Марко Анттила, Лео Комаров и Валттери Кемиляйнен. Решающие шайбы были заброшены в последние десять минут встречи.

Для Финляндии это уже вторая победа на турнире подряд: в стартовом матче финны смогли обыграть сборную Словакии со счетом 6:2. Латвия же терпит второе поражение подряд — в первой встрече они уступили Швеции со счетом 3:2.

В следующем матче Финляндия встретится со Швецией, а Латвия — со Словакией.