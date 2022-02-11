Российская фигуристка, чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, ответила на вопрос, встречается ли она с кем-то.

В интервью журналу Elle Girl фигуристка подчеркнула, что личная жизнь на то и личная, чтобы о ней можно было не распространяться в обществе.

«Это такой мой личный канон. Но скажу так. У меня есть бойфренд. Хотя на свидания я никогда не ходила», — отметила Бойкова, добавив, что это может быть из-за того, что она действующая спортсменка, и у неё нет сил и времени на всё это.

«В будущем, я надеюсь, ситуация исправится. Потому что, как мне кажется, свидания — это неотъемлемая часть романтических отношений, которая привносит интерес в эти отношения и какое-то разнообразие», — рассказала Александра.