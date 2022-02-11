Женская сборная Канады по хоккею разгромила команду Швеции в четвертьфинале турнира на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Игра прошла на арене «Укэсун Спортс-центр» и завершилась со счётом 11:0 в пользу канадских хоккеисток.

За сборную Канады хет-триком отметилась Сара Филье, также три шайбы забросила Брианна Дженнер. По разу отличились Натали Спунер, Эмили Кларк, Джейми Ли Реттрей, Эрин Эмбоуз и Блейр Тернбулл.

Именно сборная Канады станет соперником российской команды, если сборной Олимпийского комитета России удастся в четвертьфинале обыграть команду Швейцарии. Этот матч состоится завтра, 12 февраля, начало назначено на 7:10 по московскому времени.

Ранее Россия и Канада встречались на групповом этапе, матч завершился со счётом 1:6.