Для начала стоит отметить: редакция NVsport не даёт оценку ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой. Пока история выглядит слишком запутанной, и в ней рано ставить даже запятую. Пока официальных данных нет, мы можем лишь задавать вопросы. Задавать вопросы – это задача журналиста. В том числе задавать неудобные вопросы. Комплиментарная журналистика также имеет право на существование, но настоящей целью работников пера остаётся попытка раскрыть закрытого человека, выудить невыуживаемую информацию и сорвать несрываемые покровы. Кому-то это может не нравиться, но спрос рождает предложение. Неслучайно лучшим интервьюером всех времен считается легендарный Ларри Кинг, сделавший себе карьеру за счёт умения разговорить любого собеседника.

Кажется, ни для кого не секрет, какое мнение сложилось о российских спортсменах на Западе. Крики «допинг-тим» неслись в спину нашим биатлонистам ещё в далёком 2009 году. Справедлив ли подобный стереотип, каждый может решить сам для себя. Сейчас мы не будем обсуждать этот вопрос.

И представим себе ситуацию глазами западного журналиста. На Олимпиаду под нейтральным флагом и гимном приезжает одна из крупнейших делегаций – сборная России. Нейтральный статус команда получила из-за проблем с допинг-пробами. К тому же, допинг-пробами зимней Олимпиады. История, тянущаяся ещё с 2014 года.

И вот, одна из главных (если не главная) звёзд этой сборной — Камила Валиева — оказывается в центре допингового скандала. Фигуристка, успевшая за один сезон собрать все возможные трофеи и уже ставшая олимпийской чемпионкой.

При этом сборная России на протяжении всей Олимпиады живёт в закрытом статусе: отказывается от всех интервью. Для учениц Этери Тутберидзе это вообще стало в порядке вещей. Единственная возможность хоть что-то выудить – это микст-зона.

И вот в этой микст-зоне выходит виновница главного инфоповода последних дней. Журналист из издания Daily Mail задаёт ей вполне резонный вопрос: «Употребляла ли ты допинг?»

Валиева, закрывшись от интервьюеров, игнорирует данный вопрос. Имела ли она право так поступить? Разумеется. Имел ли журналист право задать ей этот вопрос, на фоне громкой ситуации с допингом? Не просто имел право, но обязан был. При этом форма обращения была выбрана максимально нейтральной. Не «вы правда употребляли допинг?», например.

И в этой связи предъявлять что-то журналисту, делавшему свою работу, просто некорректно. Можно спросить тренерский штаб и других официальных представителей, почему они не вышли и не приняли удар на себя вместо Валиевой. В конце концов, отвечать «без комментариев» и «я не обладаю подобной информацией» мог бы кто угодно – хоть Даниил Глейхенгауз, хоть Этери Тутберидзе, хоть мастер в этом деле Александр Горшков.

А особенно непонятным в этой ситуации выглядит посыл «Валиева ещё ребёнок! Отстаньте от девочки!»

Извините меня, уважаемые болельщики, но Валиева может быть ребёнком, например, в школе или у себя дома. Она приехала в Пекин как профессиональная спортсменка. Она больше не ребёнок, а участница Олимпийских игр и находится в одинаковых правах с остальными. Если вам кажется, что с ней поступают слишком жёстко, и «15-летнего ребёнка» не нужно травмировать неудобными вопросами, то давайте поднимать возрастной ценз для участников Игр. Но ведь многие из вас первыми взвыли, когда совет ISU на днях принял решение о поднятии возраста.

Похожая ситуация была ровно четыре года назад, на Олимпиаде в Пхёнчхане. Тогда был небольшой инцидент с Алиной Загитовой, которая после одной из тренировок долго не могла сдать допинг-пробу. И толпа фанатов бросилась защищать «бедную девочку» от «издевательств» допинг-офицеров. Ситуация с долгой сдачей допинг-пробы бывает сплошь и рядом, есть определённые правила, которые надо соблюдать. И неважно, ты 40-летний горнолыжник или 15-летняя фигуристка.

А если вы считаете, что с Валиевой надо нянчиться и обращаться как с ребёнком, то может быть, ей и не стоило ехать на эту Олимпиаду? Милан-2026 никто не отменял…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Редакция NVsport, вне зависимости от позиции её сотрудников, искренне надеется, что ситуация с допинг-пробой Камилы Валиевой благополучно разрешится в кратчайшие сроки и для фигуристки, и для сборной России.