Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о проблемах подготовки женской сборной России по биатлону в Олимпиаде-2022.

Слова Васильева цитирует сайт «Матч ТВ».

По словам эксперта, главная проблема текущих результатов — в старшем тренере женской команды. «Тренер по стрельбе, Загурский, подключился только с какого-то этапа к подготовке. Стрельбой же нужно было заниматься с самого начала, а у нас долгое время толкового тренера вообще не было», — сказал Васильев, добавив, что тренерский штаб Шашилова решил, что со всем справится сам и не будет никаких проблем.

По мнению Васильева, отсутствует не только стрелковая, но и нормальная функциональная подготовка.

«Кто с Шашиловым тренировался, вообще не бежит. Никто! Нужен толковый старший тренер, такие специалисты у нас в стране есть. Но, к сожалению, вот так вот получается», – сказал Васильев.