Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали официальные апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на снятие временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

Информация об этом появилась на официальном сайте CAS.

Решение о отстранению фигуристки должно быть принято до старта личного турнира женщин — короткие программы девушки покажут 15 февраля. Когда и во сколько пройдут слушания по делу Валиевой, непонятно.

Напомним, сегодня, 11 февраля, было официально объявлено о том, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Фигуристка слада пробу 25 декабря во время участия в чемпионате России по фигурному катанию.