Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой могут быть виновны зарубежные спецслужбы.

Слова Матвиенко цитирует портал РИА Новости.

«Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение?», — задалась вопросом Матвиенко, добавив, что это, по меньшей мере, странно.

По мнению Матвиенко, некоторую ясность в ситуацию вносят заявления «из-за океана», когда историю привязывают к уже известному «акту Родченкова».

«Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб — понятно каких», — заявила Матвиенко журналистам.

Напомним, сегодня, 11 февраля, стало официально известно, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России.