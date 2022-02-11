Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о том, как российской фигуристке Камиле Валиевой помогают в связи с открывшимся допинг-скандалом на Олимпиаде в Пекине.

В эфире телеканала «Россия-24» Поздняков отметил, что для Валиевой вся сложившаяся ситуация — это большой стресс и нагрузка.

«В 15-летнем возрасте оказаться в такой ситуации — это крайне неприятно, сложно для психологии подростка. Наши специалисты из ФМБА квалифицировано оказывают помощь, психологическую в том числе», — отметил Поздняков, добавив, что фигуристку поддерживают девочки из ее команды, а также рядом находится тренер — это помогает ей справиться с ситуацией.

Напомним, сегодня, 11 февраля, стало официально известно, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России.