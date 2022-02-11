Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о финансовой стороне фигурного катания и о том, платила ли тренеру Алексею Мишину когда-либо за его работу.

«Ни разу не платила Алексею Николаевичу за его работу. Он меня взял из-за таланта и вырастил, потому что поверил. Ни разу не платила», — сказала Туктамышева в эфире передачи «Коммент Шоу» на ютубе.

По словам фигуристки, федерация фигурного катания обеспечивает перелеты, соревнованияя, сборы, платит зарплаты. «По сравнению с другими федерациями, у нас в фигурном катании вообще все отлично», — сказала фигуристка.

Напомним, Елизавета Туктамышева тренируется у Алексея Мишина в СШОР «Звездный лед» с самого детства. Свою карьеру она начинала в Глазове.