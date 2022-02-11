Российский хоккеист, капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова Зарипова опубликовал «Твиттер» клуба.

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы. Я знаю сам – правда обязательно победит», — отметил Зарипов, пожелав Валиевой продолжать работать несмотря ни на что.

«Пусть это все принесет тебе только новую мотивацию стать лучше. Болеем за тебя и гордимся тобой!» — сказал Зарипов.

Напомним, сегодня, 11 февраля, было официально объявлено о том, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Фигуристка слада пробу 25 декабря во время участия в чемпионате России по фигурному катанию.