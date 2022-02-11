Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был госпитализирован в ЦКБ с признаками ОРВИ. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ лёгкие чистые», — написал Обухов, отметив, что лидера партии уже обследовали, подчеркнув, что ситуация нормальная и позволяет ему выписаться из больницы.

Ранее было объявлено о плановой профилактической госпитализации Зюганова с четверга до конца недели. Об этом сообщил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Специалист подчеркнул, что эта госпитализация не связана ни с какими вирусами и сам Зюганов чувствует себя отлично.

Напомним, сейчас с коронавирусом борется лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.