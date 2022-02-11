Личный тренер российской биатлонистки Кристины Резцовой Виталий Норицын высказался о выступлении своей подопечной в женском спринте на Олимпиаде в Пекине.

Резцова заняла 6-е место, сделав два промаха.

«Все рядом, в одном выстреле. В принципе, в этом сезоне было много гонок, когда она оставалась в одном выстреле от пьедестала», — сказал Норицын, добавив, что его радует тот факт, что спортсменка конкурентоспособна и при удачной стрельбе может брать медали.

«Мы всегда рассчитываем на медаль, приехали сюда биться – она конкурентоспособна, осталось только «стрельнуть». Но, к сожалению, слово «только» тут не подходит», — сказал Норицын, добавив, что в спокойной ветровой обстановке многие работали на ноль.