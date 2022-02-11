Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отреагировала на допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова Покровской цитирует агентство ТАСС.

Тренер отметила, что Валиева — необыкновенная спортсменка. «Такой цветочек эта Камила, и я не верю во все это. Я знаю, что Этери Тутберидзе – умный тренер, она не позволит принимать никакие медикаменты», — сказала Покровская, добавив, что на спортсменку направлена мощная психологическая атака, как и на всю русскую команду.

«По несколько раз просматриваю программы, все здорово, желаю нормально выйти из этой ситуации. И чтобы наша девочка не брала себе все это в голову», — сказала Покровская, добавив, что спорт уже не существует вне политики.