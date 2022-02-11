Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл товарищеский турнир Atlantic Cup в межсезонье на сборах в Португалии.

Соперниками «Зенита» на этом турнире стали три датских клуба — «Мидтьюлланд», «Копенгаген» и «Брондбю». «Зенит» победил все три клуба: «Мидтьюлланд» со счётом 1:0, «Копенгаген» (1:1, по пенальти — 3:2), «Брондбю» (2:1).

На втором месте расположился «Копенгаген», третье место занял «Хальмстад».

Для «Зенита» это уже вторая в истории победа в турнире. «Сине-бело-голубые» уже выиграли этот трофей в 2016 году.

Напомним, уже на следующей неделе 17 февраля «Зенит» примет испанский «Бетис» в рамках первого матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Ответная игра пройдет 24-го февраля в Испании.