Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о завоевании бронзовой медали в классической гонке с раздельным стартом на 15 км на Олимпийских играх 2022 года.

В своем «Инстаграме» Клэбо выложил пост, в котором подвел итоги гонки.

«Бронзовая медаль сегодня для меня всё равно что золотая. Для меня большая победа — так хорошо выступить в дистанционной гонке. Уже не раз пытался, но не преуспел», — написал Клэбо, добавив, что, учитывая скиатлон на старте игр, гонка получилась хорошей.

Конечно, мы всегда стремимся к золоту, но сегодня двое мужчин были лучше меня. Должен снять шляпу перед тем, что они сделали сегодня», — отметил Клэбо, добавив, что теперь он сосредоточен на следующей гонке — эстафете.