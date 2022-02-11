Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня стало официально известно, что допинг-проба Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин.

«И федерация, и тренеры могли бы быть более открытыми. Им надо объяснять что и как. Всем должна быть понятна стратегия. Молчание – это плохо», — отметил Губерниев «Чемпионату«.

По словам Губерниева, Тутберидзе не комментирует слухи, однако теперь появилась официальная информация о положительной пробе и ее тоже не комментируют.

«Камиле 15 лет, за нее должны говорить федерация и тренеры. В противном случае мы неубедительны. Надеюсь на комментарии с нашей стороны. Потому что прятать голову в песок – позиция слабых или виноватых», – сказал Губерниев.