Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о том, что Россия подталкивает Международный союз конькобежцев (ISU) к поднятию возрастного ценза в связи с допинговым делом Камилы Валиевой.

Слова Родниной цитирует Sport24.

«Единственное, что хочется сказать после сегодняшних официальных заявлений МОК, ITA и ВАДА — девочку жалко. А вот те, кто её подвёл к положительной допинг-пробе, должны будут за это ответить», — сказала Роднина, добавив, что маленькая и хрупкая девочка выступает на взрослых Олимпийских играх.

«Значит, вот этим скандалом с маленькой фигуристкой мы сами подталкиваем ISU к тому, чтобы поднять возрастной ценз. Мы сами толкаем себя туда, куда мы не хотим идти и где мы не хотим оказаться», — добавила Роднина, отметив, что Валиева — несовершеннолетняя и не будет ни за что отвечать, это будут делать взрослые люди рядом с ней — родители, тренерский штаб, врачи.