Главные новости дня из мира спорта за 11 февраля — в традиционном дайджесте NVsport:

Официально: CAS рассмотрит дело Камилы Валиевой. Ее проба дала положительный результат

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с заявлением о ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней фигуристки из России Камилы Валиевой. Стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 15 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Александр Большунов завоевал серебро в индивидуалке на Олимпиаде. Клэбо – третий

На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 11 февраля, состоялась гонка с раздельным стартом у лыжников на 15 км. Лучшее время на дистанции показал представитель Финляндии Ийво Нисканен (37:54.8). Со вторым временем к финишу пришел действующий олимпийский чемпион и чемпион мира из России Александр Большунов (+23,2). Третьим стал норвежский лыжник, чемпион Олимпийских игр в Пекине в спринте Йоханнес Клэбо (+37,5).

Сборная России по хоккею с трудом обыграла Данию на Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир. Сегодня, 11 февраля, сборная России сыграла с национальной командой Дании. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу подопечных Алексея Жамнова. В составе сборной России отличились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

«Зенит» выиграл товарищеский турнир Atlantic Cup второй раз в истории клуба

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выиграл товарищеский турнир Atlantic Cup в межсезонье на сборах в Португалии. Соперниками «Зенита» на этом турнире стали три датских клуба — «Мидтьюлланд», «Копенгаген» и «Брондбю». «Зенит» победил все три клуба: «Мидтьюлланд» со счётом 1:0, «Копенгаген» (1:1, по пенальти — 3:2), «Брондбю» (2:1).

Ройселанн выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде. Резцова – шестая

Норвежская биатлонистка Марте Улсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она прошла дистанцию в 7,5 км без промахов. Тридцать с лишним секунд норвежке проиграла шведка Эльвира Эберг. Она также не допустила ни одного промаха. Доротея Вирер из Италии заняла третье место (+37,2). Лучшая из россиянок — Кристина Резцова (6-е место).

Немец Гротхер взял золото в скелетоне, Третьяков остался в 0,22 секунды от бронзы

Немецкий скелетонист Кристофер Гротхер стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 с результатом 4:01.01. Россиянин Александр Третьяков финишировал четвертым по сумме всех попыток.

Алина Загитова набрала миллион подписчиков в Instagram

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова набрала первый миллион подписчиков в своем Instagram-аккаунте. «Я благодарна, что вы продолжаете следить за моей жизнью и дарите мне всю свою любовь и поддержку. Каждый из вас – часть большой #ZagiFamily, которую я безумно люблю! Дальше будет еще больше интересного, обещаю! Люблю вас, ваша Алина», – написала Загитова под новой публикацией в социальной сети.