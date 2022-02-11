На Зимних Олимпийских Играх в Пекине сегодня, 12 февраля, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Старт гонки будет дан в 12:00 по московскому времени.

В составе российской сборной за медали попробуют побороться Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Карим Халили на гонку не выйдет.

У Цветкова — 9-й стартовый номер, сразу следом за ним под 10-м номером стартует Александр Логинов. 12-й номер достался Эдуарду Латыпову, под 48-м будет бежать Даниил Серохвостов.

Ранее сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды бежали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.