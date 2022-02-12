На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 12 февраля, состоится женская лыжная эстафета 4 х 5 километров.

Начало гонки назначено на 10:30 по московскому времени.

Два первых этапа будут пройдены классическим стилем, затем лыжницы побегут коньковым стилем.

Сборную России в эстафете представят Юлия Ступак, Наталья Непряева (классические этапы), Татьяна Сорина и Вероника Степанова (коньковые этапы).

По ходу сезона на Кубке мира российские лыжницы выигрывали эстафетную гонку, это случилось на этапе КМ в Лиллехаммере, Норвегия. Тогда россиянки выступили в аналогичном составе.

На Олимпиаде в Пекине российские лыжницы пока имеют только одну награду: серебряную медаль завоевала Наталья Непряева в стартовой гонке Игр, женском скиатлоне на 15 км.