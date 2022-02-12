Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет рассматривать апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой сегодня, 12 февраля.

Апелляции МОК и WADA на приостановку временного отстранения фигуристки были зарегистрированы CAS вчера, 11 февраля, а в регламенте суда сказано, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Вердикт по делу спортсменки, таким образом, могут вынести не позднее вечера 12 февраля.

Отметим, ранее стало официально известно, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Она была взята 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, а затем проверялась в лаборатории в Стокгольме. Церемония награждения участников командного турнира Олимпиады по фигурному катанию так и не была проведена.