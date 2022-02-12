Женская сборная России по кёрлингу уступила команде Южной Кореи на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Игра состоялась на арене «Акватикс Центр» в Пекине.

Итоговый счет в матче — 9:5 в пользу кореянок. После стартовых пяти эндов кореянки вели в счете 6:2, за два энда до конца россиянки еще сохраняли шанс на изменение ситуации (8:5), но так и не смогли перевернуть игру.

На Олимпийских играх сборную России представляют скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Прямо сейчас сборная России идет на девятом месте в турнирной таблице, в полуфинал по итогам группового этапа выходят лучшие четыре команды. В следующей встрече российским керлингисткам предстоит сыграть против Японии.