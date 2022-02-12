Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о допинг-деле Камилы Валиевой.

Слова Горшкова в своём телеграм-канале цитирует журналист Василий Конов.

«Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов», — отметил Горшков, добавив, что требуется выяснить все обстоятельства произошедшего, а также все то, что происходило с пробой в течение полутора месяцев с момента ее отправки в лабораторию за рубеж.

«Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — подчеркнул Горшков.

Напомним, проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря на чемпионате России, дала положительный результат на триметазидин.