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  • 10:35,  12 февраля 2022
Лыжные гонки
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Прямая трансляция женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Прямая трансляция женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Вероника Степанова Фото: официальный сайт ФЛГР

На трассе лыжного комплекса Цжанцзякоу сегодня, 12 февраля, состоится женская лыжная эстафета 4 х 5 километров в рамках Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Начало гонки назначено на 10:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на платформе Смотрим.ру.

Первый и второй этапы эстафеты — классические, третий и четвёртый лыжницы побегут коньковым стилем.

Сборную России в эстафете представят Юлия Ступак, Наталья Непряева (классические этапы), Татьяна Сорина и Вероника Степанова (коньковые этапы).

На Зимней Олимпиаде в Пекине российские лыжницы пока имеют только одну награду: серебряную медаль завоевала Наталья Непряева в стартовой гонке Игр, женском скиатлоне на 15 км.

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