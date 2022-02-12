Прямая трансляция женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

На трассе лыжного комплекса Цжанцзякоу сегодня, 12 февраля, состоится женская лыжная эстафета 4 х 5 километров в рамках Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Начало гонки назначено на 10:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на платформе Смотрим.ру.

Первый и второй этапы эстафеты — классические, третий и четвёртый лыжницы побегут коньковым стилем.

Сборную России в эстафете представят Юлия Ступак, Наталья Непряева (классические этапы), Татьяна Сорина и Вероника Степанова (коньковые этапы).