Прямая трансляция женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

На трассе лыжного комплекса Цжанцзякоу сегодня, 12 февраля, состоится женская лыжная эстафета 4 х 5 километров в рамках Зимних Олимпийских играх в Пекине.
Начало гонки назначено на 10:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на платформе Смотрим.ру.
Первый и второй этапы эстафеты — классические, третий и четвёртый лыжницы побегут коньковым стилем.
Сборную России в эстафете представят Юлия Ступак, Наталья Непряева (классические этапы), Татьяна Сорина и Вероника Степанова (коньковые этапы).
На Зимней Олимпиаде в Пекине российские лыжницы пока имеют только одну награду: серебряную медаль завоевала Наталья Непряева в стартовой гонке Игр, женском скиатлоне на 15 км.
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