Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова вышли на дневную тренировку на запасном катке в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Фотографии Валиевой на тренировочном катке публикует журналист «Матч ТВ» Влад Жуков в своем телеграм-канале «Лапидарность».

Валиева вышла на лед первой, Щербакова также присутствует на занятии. У еще одной ученицы группы Этери Тутберидзе Александры Трусовой — запланированный выходной.

Напомним, сегодня CAS должен рассмотреть апелляции МОК и WADA по временному отстранению Камилы Валиевой, которое сняли в РУСАДА. Проба Валиевой, взятая на чемпионате России в декабре, дала положительный результат на триметазидин. До старта женского личного турнира должно определиться, будет ли Валиева в нем участвовать.