На биатлонном стадионе в кластере Чжанцзякоу сегодня, 12 февраля, состоится мужская спринтерская гонка в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Начало гонки назначено на 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию моно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

Спортсмены бегут дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами.

В составе российской сборной за медали попробуют побороться Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Карим Халили на гонку не выйдет.

У Цветкова — 9-й стартовый номер, сразу следом за ним под 10-м номером стартует Александр Логинов. 12-й номер достался Эдуарду Латыпову, под 48-м будет бежать Даниил Серохвостов.

В смешанной эстафете сборная России уже завоевала на этой Олимпиаде одну медаль — бронзовую.