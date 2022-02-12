Российские хоккеистки проиграли сборной Швейцарии в четвертьфинальном матче турнира на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Игра состоялась на арене «Укэсун Спортс-центр» в Пекине и завершилась со счётом 4:2 в пользу сборной Швейцарии.

В составе сборной России по шайбе забросили Анна Савонина и Полина Лучникова. За команду Швейцарии отличились Фоби Штенц, Доминик Рюэгг, на последних минутах встречи дубль оформила Алина Мюллер (58-я и 60-я минуты).

За несколько минут до конца сборной России удалось сделать счёт равным, однако почти сразу после этого швейцарки вышли вперёд и довели игру до победы.

В полуфинале сборная Швейцарии сыграет против команды Канады, которая в четвертьфинале разгромила сборную Швеции со счетом 11:0.