Российская фигуристка, чемпионка Европы Камила Валиева совершила прогон короткой программы с ошибкой на официальной тренировке на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает телеграм-канал «Лапидарность», фигуристка упала с тройного акселя в начале прогона, затем чисто прыгнула тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Вне прогона Валиева несколько раз справлялась с тройным акселем, а также прыгала четверные — квад-тулуп в каскаде с тройным и ойлерный каскад с четверным тулупом и тройным сальховом.

Напомним, ранее стало известно, что Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. РУСАДА снял временное отстранение со спортсменки, однако апелляцию в CAS на это подали МОК и WADA, решение по делу ожидается сегодня, 12 февраля.