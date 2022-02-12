Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова провела прогон произвольной программы на официальной тренировке на Олимпиаде.

Занятие состоялось на запасном катке, во время прогона Щербакова решила отказаться от исполнения четверных прыжков, как сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

Фигуристка начала прокат с тройного лутца, затем прыгнула тройной флип. После этого фигуристка сделала каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также двойной аксель. Во второй половине программы фигуристка сделала каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также тройной лутц. На месте первых двух прыжков в программе должны стоять четверные лутц и флип, иначе не будет выдержано правило повтора (больше двух раз один тройной прыжок в произвольной исполнять нельзя).

Вне прогона Щербакова чисто прыгала четверной флип.