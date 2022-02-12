Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые подробно прокомментировала допинг-скандал с участием её ученицы Камилы Валиевой.

«Очень противоречивая ситуация возникла, очень много вопросов и мало ответов. Хочу сказать, что мы абсолютно уверенны в том, что Камила невинна и чиста», — заявила Тутберидзе в сюжете Первого канала.

По словам тренера, есть протокол действий, которые необходимо соблюдать.

«Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы со спортсменами в беде и в радости до конца. Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом от 25 декабря была допущена до Олимпийских игр», — сказала Тутберидзе, отметив, что это может быть как стечение обстоятельств, так и грамотный план.

«Надеюсь, что наши руководители нас не бросят и отстоят наши права, докажут нашу невиновность. Вся наша команда замерла в ожидании решения», — отметила тренер, добавив, что команда боится каких-либо высказываний, чтобы не навредить спортсменке.