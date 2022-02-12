Мужская сборная Канады по хоккею проиграла команде США матч в рамках группового этапа на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Игра прошла на стадионе «Национальный» в Пекине и завершилась со счётом 2:4 в пользу сборной США.

В составе американской команды отличились Бен Майерс, Энди Мили, Брендан Бриссон и Кенни Агостино. За канадскую команду по шайбе забросили Корбан Найт и Мэт Робинсон. В концовке встречи Канада сняла вратаря, но это не помогло команде отыграться и перевести встречу в овертайм.

Это первое поражение для сборной Канады на этом турнире: команда начала Олимпиаду с победы над сборной Германии со счётом 5:1. Сборная США же одержала вторую победу кряду, на старте турнира американские хоккеисты были сильнее команды Китая.