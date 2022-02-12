На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 12 февраля, стартует личный турнир по фигурному катанию у танцевальных пар.

Начало выступлений фигуристов с ритм-танцами назначено на 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

Сборную России в этом виде программы представляют три пары — Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

В третьей разминке выступят Дэвис/Смолкин, их появление на льду ожидается в 15:29 по московскому времени.

В четвертую разминку попали Степанова/Букин, они покажут свой ритм-танец в 16:38 по мск. В этой же разминке выступят четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (16:51).

Синицина/Кацалапов будут открывать последнюю, пятую разминку. Они выйдут на лед в 17:05 по мск.