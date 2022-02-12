Российские лыжницы стали олимпийскими чемпионками в лыжной эстафете на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Российские лыжницы опередили ближайших преследовательниц на 18 секунд. По ходу гонки россиянки шли в лидерах, перед финальным этапом Россия уступала Германии около 5 секунд, но Вероника Степанова смогла создать отрыв от немки.

Второе место заняла сборная Германии, на третье смогла выбраться сборная Швеции, в финальном спурте опередив Финляндию.

Отметим, это уже третья золотая медаль для сборной России на Олимпиаде в Пекине — ранее золото в скиатлоне взял Александр Большунов и российские фигуристы в командных соревнованиях.