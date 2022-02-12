Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — олимпийские чемпионки. И теперь это факт. В женской эстафете 4 х 5 километров наши лыжницы оказались лучшими. И это уже не простой этап Кубка мира в Лиллехаммере, где соперницы экспериментируют с составами, это Олимпийские игры.

Россиянки входили в число фавориток этой эстафеты, но конкуренция за золото представлялась очень сложной — у сборной Швеции, Норвегии и Финляндии тоже были все шансы на победу, и на каждом этапе у России были серьёзные соперницы.

Юлия Ступак ушла в отрыв едва ли не с первых метров дистанции: нужно было делать преимущество для второго этапа, где Наталье Непряевой противостояла Тереза Йохауг. Пока Ступак создавала отрыв, в группе преследовательниц случился завал — в него попала норвежка Тириль Венг. В какой-то мере, и это сыграло россиянкам на руку.

На втором этапе определились две команды лидеров — гонку вели Наталья Непряева и немка Катарина Хенниг, и где-то позади в двадцати секундах от них оставалась группа преследовательниц Тереза Йохауг. Все-таки на классике великая норвежка смотрелась послабее. На середине дистанции немка решила рвануть вперед, и Наталье нужно было не упустить.

Татьяне Сориной на третьем этапе пришлось непросто. Немка Виктория Карл смотрелась свежее, мощнее, и нашей спортсменке пришлось отдать все силы, чтобы остаться в группе лидеров и не подпустить к себе преследовательниц.

Степанова принимала эстафету с пятисекундным отставанием от Германии и понимала, что перед ней стоит очень важная задача. Тактически тренеры расставили спортсменок по этапам максимально верно, у команды не было слабого звена — и это принесло девушкам заветное, долгожданное, выстраданное золото.

Год Вероника Степанова назад она вряд ли могла бы подумать, что в принципе сможет пробиться в олимпийскую сборную, а сейчас она привозит второму месту 18 секунд и приносит сборной России золото Олимпиады в эстафете. Два дня назад Наталья Непряева плакала в прямом эфире из-за того, что проиграла 0,1 секунды в «разделке», неделю назад Юлия Ступак плакала в прямом эфире и думала закончить, потому что не чувствовала своё тело. И сегодня эти девочки стали золотыми. И станутся такими на всю жизнь.