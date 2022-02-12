Женская сборная России выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине-2022. В гонке 4×5 км от нашей страны бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На финише россиянки обошли Германию на 18,2 секунды, Швецию — на 20,7 секунд.

Для России это первое золото в женской эстафете на Олимпийских играх и вообще первое золото у женщин с 2006 года. В 2010 и 2014 году наши лыжницы не смогли взять вообще ни одной медали, в 2018-м взяли бронзу в эстафете и спринте (Юлия Белорукова), а на этих Играх успели завоевать серебро в скиатлоне (Непряева).

Ранее лыжная эстафета была коронной для нашей сборной. Сборные СССР, Объединённой команды и России выигрывали женскую эстафету в 1964, 1972, 1976, а затем четыре Олимпиады подряд — в 1988, 1992, 1994, 1998 году. В 2002-м женская сборная России также считалась фаворитом гонки, но была снята перед стартом из-за высокого уровня гемоглобина у Ларисы Лазутиной.

В 2006 году россиянки снова выиграли золото в эстафете, а затем не попадали даже в топ-3.