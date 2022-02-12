Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на победу сборной России в лыжной эстафете 4×5 км на Олимпиаде-2022. Гонку бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Какие молодцы девчушки! Это очень здорово! У ребят уже было золото, у девчонок это первая награда, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Резцовой. — Вы просто супер! Нас не волнует падение норвежек. Главное, что мы не пали духом и продолжали работать. Это классно!»

Для России это первое золото в женской эстафете на Олимпийских играх и вообще первое золото у женщин с 2006 года. В 2010 и 2014 году наши лыжницы не смогли взять вообще ни одной медали, в 2018-м взяли бронзу в эстафете и спринте (Юлия Белорукова), а на этих Играх успели завоевать серебро в скиатлоне (Непряева).