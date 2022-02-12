Женская сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал командной гонки преследования. Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина показали четвёртый результат в четвертьфинальном забеге — 2.57,66.

Лучшими в четвертьфинале стала команда Японии — 2.53,61. Японки на 0,28 секунды улучшили собственный олимпийский рекорд, который установили в 2018 году.

Помимо Японии и России, в полуфинал прошли сборные Канады и Нидерландов.

Китай и Норвегия разыграют 5-6 место, Польша и Белоруссия — 7-8.

Полуфинальная гонка и финалы пройдут 15 февраля. Начало полуфиналов — в 9:30 по Москве, финалы стартуют позднее.