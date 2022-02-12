В кластере Чжанцзякоу стартовала спринтерская гонка у биатлонистов в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала здесь.

Спортсмены бегут дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами.

В составе российской сборной за медали попробуют побороться Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Карим Халили на гонку не выйдет.

У Цветкова — 9-й стартовый номер, сразу следом за ним под 10-м номером стартует Александр Логинов. 12-й номер достался Эдуарду Латыпову, под 48-м будет бежать Даниил Серохвостов.

На этой Олимпиаде у России пока есть одна медаль в биатлоне — бронза в смешанной эстафете.