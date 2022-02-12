Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу женской сборной по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде-2022.

«Гонка держала в напряжении от начала до конца! Девчонки — молодцы, отработали свои этапы просто блестяще, — приводит Телеграм-канал ОКР слова Позднякова. — Юля Ступак сразу привезла главным конкурентам 15-20 секунд, Наташа Непряева выдержала темп, предложенный Йохауг, Таня Сорина сохранила наше преимущество, а победную точку в отличном стиле, очень уверенно поставила Вероника Степанова. Когда увидел ее первой на вершине подъема, у меня навернулись слёзы».

Поздняков также поздравил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и отметил, что она и тренеры создали команду, «способную обыгрывать кого угодно».

«Уверен, что эту гонку смотрела и запомнит надолго вся страна!» — резюмировал Поздняков.