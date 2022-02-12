Российская лыжница Вероника Степанова эмоционально отреагировала на победу в эстафете на Олимпиаде-2022. Степанова была финишёром сборной России. Помимо неё, золото команде принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

«Чуть не расплакалась на последних метрах, когда поняла, что вот она — медаль! — сказала Степанова в эфире «России-1″. — Эти эмоции невозможно передать».

Для России это первое золото в женской эстафете на Олимпийских играх и вообще первое золото у женщин с 2006 года. В 2010 и 2014 году наши лыжницы не смогли взять вообще ни одной медали, в 2018-м взяли бронзу в эстафете и спринте (Юлия Белорукова), а на этих Играх успели завоевать серебро в скиатлоне (Непряева).