Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе высказалась о том, кто будет бежать мужскую эстафету на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Слова Вяльбе цитирует «Чемпионат».

«Эстафету побегут по этапам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов», — сообщила Вяльбе.

Мужская эстафета 4 х 10 километров состоится завтра, 13 февраля. Начало гонки назначено на 10:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня, 12 февраля, золото в лыжной эстафете выиграли российские девушки. Олимпийскими чемпионками стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На втором месте финишировала сборная Германии, на третьем — сборная Швеции.