Юрист и блогер, пишущий под ником Медведь-2006, дал подробный комментарий по поводу запутанной ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Напомним, что чемпионка Европы-2022 может быть дисквалифицирована и лишить всю сборную России золота Олимпиады-2022 в командном турнире. В её пробе, взятой в конце декабря, после проверки был выявлен препарат триметазидин. Тем не менее, Валиева продолжает тренироваться и готовиться к состязаниям одиночниц.

Кто отстранил Валиеву?

«Поскольку взятие пробы было инициировано РУСАДА, то именно РУСАДА является главной организацией во всем этом деле – ему принадлежит право решить вопрос о возможном нарушении и о санкциях. То есть изначально вся эта история – это кейс «РУСАДА против Валиевой». Другие стороны (ВАДА, МОК и ISU) вправе в нее вмешаться только в том случае, если что-то их не устроит. Так и произошло.

О том, что проба положительная, стало известно только 7 февраля. Всё это время её не могли проверить в шведской лаборатории, потому что, по их словам, многие сотрудники заболели ковидом. Поэтому на решение вопроса всем сторонам остались считанные дни.

По Кодексу ВАДА, любая положительная проба влечет за собой автоматическое отстранение от соревнований и официальных тренировок. Что и было сделано РУСАДА».

Кто снял отстранение?

«Это отстранение можно было оспорить – именно это и сделала Валиева, причем молниеносно. Так же молниеносно Дисциплинарный комитет РУСАДА удовлетворил протест и снял отстранение. Это самый примечательный пока момент: буквально за сутки сотрудники РУСАДА пришли к выводу, что запрещенное вещество с большой вероятностью оказалось в организме случайно».

Почему дело не было закрыто?

«На данный момент формально на Валиеву не наложено никаких ограничений. Это и не устроило сразу три мощные организации в лице МОК, ВАДА и ISU. Соответственно, была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне».

Что такое триметазидин, обнаруженный в пробе Валиевой?

«Препарат, о котором идет речь, помогает справиться с нагрузками, которым подвергается сердечно-сосудистая система. Это тот самый препарат, на котором в ходе Игр в Пхенчхане попалась бобслеистка Надежда Сергеева, а до этого – какой-то украинский спортсмен на ОИ-2014 (лыжница Марина Лисогор. – Прим. NVsport). И соответствующее лекарство было тогда рекомендовано ФМБА, то есть я бы так однозначно о бесполезности препарата не говорил».

Не могли ли Валиеву подставить?

«Теоретически, конечно, таблетку могли подбросить Валиевой накануне или прямо во время чемпионата России. Но если уж развивать конспирологию, то это скорее сделал кто-то из ее подруг по команде (с учётом бешеной конкуренции в сборной), чем условные «западные враги».