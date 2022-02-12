Норвежская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг высказалась о победе сборной России в женской эстафете на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Йохауг цитирует официальный сайт Игр.

Йохауг отметила, что на первом круге представительница Норвегии Тириль Венг упала, и команда потеряла несколько секунд. Лыжница призналась, что старалась сделать все возможное с той позицией, которая у неё была.

«Я пыталась догнать Швецию и Финляндию, но Россия и Германия были сильнейшими сегодня. Так или иначе, это эстафета», — отметила норвежская лыжница после финиша.

Напомним, в составе сборной России олимпийскими чемпионками в эстафете 4 х 5 километров стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.