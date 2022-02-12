Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о том, когда в Международном арбитражном суде (CAS) будут рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

Слова Матыцина цитирует портал РИА Новости.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье (13 февраля)», — отметил министр спорта в время мероприятия «Лыжня России».

Ранее сообщалось, что решение выездной панели CAS может быть принято сегодня, 12 февраля, до 18:00 по московскому времени.

Суд определит, допускать ли Камилу до личного турнира женщин. В допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, нашли следы запрещённого препарата триметазидина. Представители спортсменки оспорили отстранение в РУСАДА, однако на это подали апелляцию МОК и WADA.