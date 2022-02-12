Норвежский лыжник Йоханнес Бё выиграл мужской спринт на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Несмотря на промах, Бё смог финишировать на первой строчке, поскольку показал лучший ход. дистанцию в 10 километров он преодолел за 24 минуты и 0,4 секунды.

На втором месте расположился представитель Франции Кентен Фийон-Майе, он допустил один промах на лежке и проиграл лидеру около 24 секунды. На третьем месте — еще один норвежец Тарьей Бё, 38,9 секунд отставания, также один промах.

На четвертом месте вновь расположился россиянин Максим Цветков, ему не хватило чуть более секунды до бронзовой медали даже при чистой стрельбе. Эдуард Латыпов занял 11-е место, Даниил Серохвостов — 19-е, Александр Логинов — 35-е.