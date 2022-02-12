Генеральный секретарь спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб рассказал о том, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой планируют рассматривать в субботу и воскресенье.

Слова Риба цитирует агентство Reuters.

Риб отметил, что в CAS еще не приступили к рассмотрению дела, однако процессуальные указания будут изданы позднее в субботу. В комиссию выездной панели суда войдут трое арбитров. Большую часть доказательств предоставят не лично, а посредством видеосвязи.

Суд будет решать, стоит ли допускать Камилу Валиеву до личного турнира одиночниц, который стартует 15 февраля. Произвольная у девушек назначена на 17 февраля.

Ранее Олег Матыцин сообщил, что дело Валиевой в CAS рассмотрят в воскресенье, 13 февраля.