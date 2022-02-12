Китайский конькобежец Гао Тинъюй выиграл соревнования на дистанции 500 метров на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмену удалось выиграть забег с олимпийским рекордом — 34,32 секунды. Мировой рекорд, обладателем которого является Павел Кулижников, остался нетронутым — 33,61 секунды. Тинъюю удалось стать первым олимпийским чемпионом из Китая в конькобежном спорте, в Пхенчхане в 2018 году на этой же дистанции он стал бронзовым призером.

Серебро завоевал представитель Южной Кореи Чха Мин Гю (0,07 секунды отставания), бронзу — японец Ватару Морисигэ (0,17 секунды).

На седьмом месте расположился Россиянин Артем Арефьев, он уступил 0,24 секунды. Ещё один россиянин Виктор Муштаков уступил 0,28 секунды и стал девятым, Руслан Мурашов финишировал на десятом месте (0,31 секунды).