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  • 14:14,  12 февраля 2022
Фигурное катание
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На Олимпиаде в Пекине стартовал ритм-танец. Синицина/Кацалапов — в последней разминке

На Олимпиаде в Пекине стартовал ритм-танец. Синицина/Кацалапов &#8212; в последней разминке
Александра Степанова/Иван Букин. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

На Зимних Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования танцевальных пар в ритм-танце.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно найти здесь.

Сборную России в этом виде программы представляют три пары — Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

В третьей по силе разминке выступят Дэвис/Смолкин, их появление на льду ожидается в 15:29 по московскому времени.

В четвертую разминку попали Александра Степанова/Иван Букин, их появление на льду ожидается в 16:38 по мск. Через одну пару от них на лед выйдут четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (16:51).

Синицина/Кацалапов будут открывать последнюю, пятую разминку. Они выйдут на лед в 17:05 по мск.

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