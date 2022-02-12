На Олимпиаде в Пекине стартовал ритм-танец. Синицина/Кацалапов — в последней разминке

На Зимних Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования танцевальных пар в ритм-танце.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно найти здесь.

Сборную России в этом виде программы представляют три пары — Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

В третьей по силе разминке выступят Дэвис/Смолкин, их появление на льду ожидается в 15:29 по московскому времени.

В четвертую разминку попали Александра Степанова/Иван Букин, их появление на льду ожидается в 16:38 по мск. Через одну пару от них на лед выйдут четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (16:51).